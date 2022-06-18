Велика криптобіржа виділила допомогу українським біженцям: як її отримати та вивести на банківську картку

Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які після початку війни з рф опинилися в європейських країнах. Це одне з найбільших пожертвувань для України від приватної компанії, наголошують у Мінцифри.

Отримати цю допомогу можна на карту Binance, яка доступна для поточних і нових користувачів Binance з України.

Для її оформлення користувачам потрібно буде використовувати наявний обліковий запис, зареєстрований в Україні, або зареєструвати новий обліковий запис Binance, додавши свій поточний номер телефону в ЄС. Після того, як користувачі замовлять картку, вони відразу отримають віртуальну картку, а фізичну картку буде доставлено протягом кількох тижнів.

Заявка на отримання фінансування подається за адресою [email protected].

Щомісячні виплати складатимуть 75 доларів, і будуть надходити впродовж 3-х місяців на криптогаманець, після чого їх можна вивести на банківську картку.

Наразі Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу, та загалом планують допомогти 5000 біженцям з України, наголошують в Мінцифри.

Відзначимо, що нині українські біженці масово скаржаться на те, що не можуть потрапити на територію Польщі. Мовляв, польські прикордонники їх не пропускають, бо громадяни використали 90 днів безвізу. Проте, згідно польського законодавства, передбачається можливість легального перебування громадян України на території Польщі впродовж 18 місяців, починаючи від 24 лютого 2022 року. Таке право втрачається, лише якщо громадянин України виїхав з території Польщі більше ніж на місяць.

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