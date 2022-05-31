Біженців з України перестали пускати до Польщі: в чому причина

Українські біженці масово скаржаться у Посольство України через те, що не можуть потрапити на територію Польщі. Мовляв, польські прикордонники їх не пропускають, бо громадяни використали 90 днів безвізу. Про це повідомив генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар.

«Маємо запевнення польської сторони, що в’їзд для українців буде і надалі дозволений на підставі закордонного біометричного паспорта, свідоцтва про народження та інших документів. Щодо вичерпання 90 днів безвізу, то Посольство України чекає роз’яснень від Прикордонної служби Польщі».

Згідно з законом, передбачається можливість легального перебування громадян України на території Польщі впродовж 18 місяців, починаючи від 24 лютого 2022 року. Як зазначено в пункті 2 статті 11 закону, таке право втрачається, лише якщо громадянин України виїхав з території Польщі більше ніж на місяць.

«Попри це, на адресу посольства надходить багато звернень і скарг про те, що польські прикордонники не пропускають на територію Польщі громадян України, аргументуючи це тим, що вони використали 90 днів безвізу».

За словами консула, після отримання офіційних роз’яснень інформація невідкладно буде розміщена на сайті Посольства України в Республіці Польща.

Нещодавно також повідомлялося, що деяких українців позбавляють виплат у Польщі.

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