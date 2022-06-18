Хочуть надовго залишити без бензину: ворог атакував ракетами Дніпропетровщину та Одещину, а також Кременчуцький НПЗ

У ніч проти суботи, 18 червня, російські війська обстріляли з артилерії Дніпропетровську область. Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Удар припав по Криворізькому району.

«Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали», — написав голова ОВА.

Також уночі вибухи було чутно в Одесі.

На щастя, то були звуки збитих ракет — їх знищила українська ППО. Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

«Вночі над Одещиною наші Сили оборони „минусували“ дві крилаті ракети. Тримаємо стрій і разом до Перемоги!» — написав він.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти чотирма ракетами обстріляли Одеську область. А 20 травня навіть «перевершили себе», завдавши авіаудару по пляжному туалету.

Не менш небезпечною була ніч і в Полтавській області, де під удар потрапив Кременчуцький нафтопереробний завод. Повідомлення про це опублікував голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет потрапили по НПЗ та іншим об'єктам інфраструктури», — зазначив він.

Нагадаємо, що нафтопереробний завод у Кременчуці — найбільший виробник бензину в країні — російські варвари обстрілювали 2 квітня та 24 квітня та 12 травня. Згідно із заявою голови ОВА, через дозволи, викликані обстрілом, НПЗ у Кременчуці не запрацює до кінця року.

Як писали «ФАКТИ», розпочалася вже 115-та доба героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню. Захисники України мають значні досягнення — внаслідок вогневої поразки Силами оборони підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку Першого армійського корпусу армії зазнали значних втрат і їх вже виведено з району ведення бойових дій «для відновлення боєздатності».

Фото: Дмитро Лунін/Telegram

1358

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter