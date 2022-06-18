«Африка» настає: синоптик розповіла, коли українцям чекати «пекельних» +33 градусів спеки

Відповідно до прогнозів синоптиків, прекрасне свіже повітря та помірне тепло колишніх днів в Україні поступово змінюватимуться спекою. Про це пише на своїй сторінці в Telegram відомий синоптик Наталка Діденко.

Вже завтра, в неділю, за її даними, максимальна температура повітря в більшості областей становитиме 26…+30 градусів. А у понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +28…+33 градусів — чим не Африка!

Такі зміни пов'язані з тим, що 19 червня Україна перебуватиме під впливом антициклону, який охопить практично всю континентальну Європу.

Тому опадів у неділю в Україні не очікується.

«У Києві неділя обіцяє бути також сухою, ясною, з невеликими білими хмаринками та помірною спекою, до +29 градусів. Ідіть завтра, по можливості, гуляти, зустрічатися, згадайте, може, когось чи щось давно не бачили, відвідайте», — рекомендує синоптик.

І до її слів, ймовірно, варто прислухатися, бо вже у вівторок, 21 червня, градусна шкала з'їде вниз — дощі освіжать повітря до +25 градусів.

Як писали «ФАКТИ», раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня заявила, що в період 20−24 червня очікується поле підвищеного тиску, яке зумовить переважно суху та спекотну погоду. У цей період ночами стовпчики термометрів показуватимуть плюс 17−22, а вдень очікується 28−34 вище нуля.

Фото: https://ua.depositphotos.com

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter