У центрі Києва на вихідних змінять два тролейбусні маршрути: як поїде електротранспорт (карта)

Поряд із нещодавнім збільшенням доступності метро в Києві, в суботу та неділю на киян та гостей столиці чекають і не зовсім приємні транспортні «сюрпризи»: з 6:00 18 червня до 23:00 19 червня у зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Льва Толстого будуть змінені маршрути тролейбусів № 3 та № 9К. Про це повідомляється в Telegram Київпастрансу.

Тимчасово рух тролейбусів маршруту № 3 організовано від Залізничного масиву до станції метро «Площа Льва Толстого». Для зручності пасажирів маршруту тимчасово надано номер 3-Д.

Рух маршруту № 9К організований від вулиці Кадетський Гай до станції метро «Площа Льва Толстого». Для зручності пасажирів маршруту надано тимчасовий номер 9-Д.

Нагадаємо, напередодні начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов розпорядився дотримуватися режиму тиші у столиці. Зокрема, вкрай небажаними є салюти, феєрверки, трансляції гучної музики та гучне виконання пісень на вулиці. Стежити за цим поліція.

Фото Київпастранс

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter