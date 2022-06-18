Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії, голова комітету з оборони Марі-Агнес-Штрак-Ціммерман закликала зупинити російський газопровід «Північний потік — 1» та мінімізувати залежність від російських енергоресурсів.

«Я вважаю, що газопровід „Північний потік-1“ має бути зупинено, а залежність Європи від російських енергоресурсів має бути зведено до абсолютного мінімуму, якщо не до нуля», — заявила політик.

Раніше, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що Європа будь-якої миті може відмовитися від газопроводів, які йдуть в обхід України. Він наголосив, що газопровід «Північний потік — 1» має бути негайно зупинено до виведення російських військ з України, що також буде гарантією того, що рф не зупинить постачання газу через Україну.

Із закликами зупинити російський газопровід «Північний потік-1» виступили також представник Німеччини у Європейському парламенті та депутати Бундестагу від інших партій.

Так, представник Німеччини в Європарламенті, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер заявив, що ЄС не повинен віддавати рф прерогативу в питанні постачання газу, оскільки низці країн росією вже було зупинено постачання, і, таким чином, треба в односторонньому порядку зупинити російський трубопровід «Північний потік — 1».

А депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер зазначив, що Німеччина вже веде роботу для досягнення незалежності від російського газу, будуючи термінали СПГ (скрапленого природного газу) та укладаючи нові контракти постачання. За його словами, метою Німеччини має стати якнайшвидша зупинка імпорту газу через «Північний потік — 1».

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