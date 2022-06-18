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Події

Кривий Ріг зазнав ракетної атаки: є поранені та руйнування

16:15 18 червня 2022
Ілюстративне фото

Рідне місто президента Володимира Зеленського Кривий Ріг 18 червня зазнало нової атаки: після полудня російські фашисти вдарили ракетами по Інгулецькому району міста (межує з тимчасово окупованою Херсонщиною).

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі. Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати у соцмережі», — написав Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко також прокоментував ситуацію, повідомивши про 2 поранених.

«У нас „приліт“ у Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо дві людини постраждали. На місці працюють рятувальники» , — додав він.

За словами місцевих жителів, обстрілу могла зазнати АЗС, яка раніше вже ставала ворожою мішенню.

Вранці голова обласної військової адміністрації повідомляв у Telegram, що сирени повітряної повітряної тривоги звучали в регіоні двічі — обстріляли Криворізький район. Також ворог вдарив із артилерії по селу Велика Костромка (Апостолівський район). Там жертв немає, але є руйнування.

Нагадаємо, що вночі ворог також застосував балістичні ракети для атак на Одесу та Харків.

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Ілюстративне фото

Кривий Ріг зазнав ракетної атаки: є поранені та руйнування

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