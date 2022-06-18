«Госпіталізовано з пораненнями обох ніг»: у Херсоні підірвали одного з ключових зрадників-колаборантів

Вранці в суботу, 18 червня, у Херсоні, визволення якого стало ключовою метою для ЗСУ, вибухом поранено в обидві ноги начальника 90-ї виправної колонії Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.



Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко.

«Наразі його госпіталізовано з пораненнями обох ніг. За попередніми даними, вибуховий пристрій був закріплений на дереві і управлявся дистанційно», — цитує Геращенко повідомлення одного з російських пропагандистів.

Зазначається, що Соболєву ще у травні оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. За цим обвинуваченням йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно.

Раніше в Чорнобаївці у тій же Херсонської області стався вибух у районі місцевого ринку. Є загиблі та постраждалі. А в окупованому Енергодарі Запорізької області невідомі вчинили вибух у будинку самопроголошеного голови міської адміністрації Андрія Шевчика. Зрадник та його охоронці отримали поранення нижніх кінцівок різного ступеня тяжкості.

Фото news. pn/

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