Зеленський запідозрив, що звіти, які він отримує від військових, не відповідають дійсності

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у черговий раз зазначив, що Силам оборони вкрай необхідна сучасна протиракетна зброя, згадавши про удари рашистів по Львівщіні та Тернопільщині.

«Протиповітряній обороні вдалося „підрізати крила“ російським ракетам. Частину ракет, які окупанти спрямували проти наших міст, вдалося збити. І це — врятовані життя. Це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування», — зазначив він та додав, що затягування з постачанням сучасних засобів ППО не може мати виправдань: «Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення. І цього тижня буде багато різних важливих переговорів — і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи».

Також президент відреагував на числені повідомлення у ЗМІ та соцмережах щодо недостатності у бійців на фронті засобів індивідуального захисту: «Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я очікую перевірки логістики в армії — перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання».

Говорячи про ситуацію на Донбасі, президент зазначив, що найбільш жорстокі бої тривають у Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч, назвавши втрати болісними. «Триматис\ саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Болісні втрати маємо й на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області», — сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що ЗСУ тиснуть на окупантів на півдні країни, та додав: «Ключова мета — звільнення Херсона, і будемо рухатися до цього крок за кроком».

Раніше радник очільника ОП Михайло Подоляк заявляв, що ЗСУ, аби завершити війну та викинути росію з України, необхідно 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

Фото Офісу президента

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