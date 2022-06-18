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Спорт

Скляною пляшкою в голову: футбольний матч завершився масовою бійкою (відео)

17:16 18 червня 2022
Футбольний матч

Неабиякі пристрасті розгорілися на полі під час матчу другого дивізіону чемпіонату Грузії між командами «Іверія» та «Глдані».

В одному з моментів футболісти щось не поділили між собою, внаслідок чого почалася сутичка. Втрутилися й уболівальники — з трибуни на поле в напрямку гравців гостей полетіла скляна пляшка, яка, щоправда, мети не досягла. Воротар «Глдані» вирішив закинути «снаряд» назад, але зробив це настільки невдало, що поцілив гравцю господарів Сандро Хачідзе в голову — та з такою силою, що пляшка розбилася вщент.

Футболісти «Іверії» готові були розірвати «влучного» голкіпера на шматки, але втрутився арбітр, який показав воротарю червону картку й буквально своїм тілом закрив порушника від праведного гніву. Щодо постраждалого, то його доправили до лікарні безпосередньо зі стадіону.

«Пацієнт надійшов із закритою черепно-мозковою травмою, надано першу допомогу, проведено обстеження. Він поміщений у стаціонар для подальшого спостереження», — цитує лікаря видання «Эхо Кавказа».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Англії фанат «Лестера» вибіг на поле та вчинив бійку з футболістами «Ноттінгем Форрест».

Фото Pixabay

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