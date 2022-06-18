Збірна України у боротьбі поступилася Чехії та «пролетіла» повз фінал Золотої Євроліги: відеоогляд матчу

У суботу, 18 червня, чоловіча збірна України з волейболу, що дійшла до 1/8 фіналу ЧЄ-2021, провела півфінал «Фіналу чотирьох» Золотої Євроліги — другого за значимістю (після Ліги націй) комерційного турніру серед національних команд, що проходить у хорватському Вараждині.

Підопічні латвійського спеціаліста Угіса Крастінша, вигравши всі матчі групового турніру на попередньому етапі проти Іспанії, Хорватії та Данії, зустрічалися з командою Чехії, яка також із максимальним результатом завершила виступи у групі з Естонією, Бельгією та Латвією.

Золота Євроліга. Півфінал

Чехія — Україна — 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:22, 15:10)

Наші хлопці зі старту поєдинку показали свій настрій. Під час першого сета «жовто-сині» жодного разу не дозволили супернику навіть зрівняти рахунок та виграли партію. По ходу другого сета суперники влаштували гойдалки, по черзі виходячи вперед, але наприкінці ривок українців виявився вирішальним. А ось далі перебіг поєдинку пішов не за планом нашої команди. Третій та четвертий сет виявилися за чехами, хоча в кожному боротьба велася фактично до останнього очка. У підсумку, доля поєдинку вирішувалася на тай-брейку, де міцніші нерви, на жаль, виявилися у суперника «жовто-синіх».

Найрезультативнішим гравцем у складі обох команд став капітан збірної України Олег Плотницький — на його рахунку 22 набрані очки. У чехів найвлучнішим став Патрік Індра — у нього 19 балів в активі.

Зазначимо, що в іншому півфіналі «Фіналу чотирьох» зіграють Туреччина та Хорватія, які й визначать другого фіналіста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українки Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко сенсаційно стали чемпіонками світу з пляжного волейболу.

Фото CEV

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