До Європи прийшла екстремальна спека

Жителі низки країн Західної Європи другий день знемагають від аномальної спеки. Всесвітня метеорологічна організація зазначає, що таку погоду принесла рання хвиля тепла з Північної Африки. Вона до того ж відрізняється надзвичайно високою інтенсивністю.

У Франції в низці районів температура повітря вдень 18 червня перевищила 40 градусів Цельсія. Особливо страждають від спеки люди, які мешкають на верхніх поверхах старих будинків. За день дахи розжарюються до краю, вночі просто неможливо спати.

У 14 департаментах Франції оголошено найвищий рівень небезпеки — червоний. Ще 56 департаментів знаходяться поки що в помаранчевій зоні, зокрема Париж та його передмістя. У великих містах різко погіршилася якість повітря. Національне метеорологічне агентство очікує на історичні температурні рекорди. Від червневої спеки страждає вже три чверті населення Франції. На допомогу одиноким та літнім людям приходять волонтери.

На півночі Італії почалася найсильніша за останні 70 років посуха. Вона загрожує знищити весь урожай у Ломбардії. У багатьох містах обмежена подача води.

Декілька районів Іспанії охоплено лісовими пожежами. Понад 3 000 людей і понад 250 тварин довелося евакуювати з тематичного парку Пюї-дю-Фу у Толедо.

В автономній спільноті Кастилія-і-Леон було евакуйовано мешканців семи сіл. Тут пожежі вже знищили 9 тисяч гектарів природних насаджень.

Такої спеки в Іспанії не було з 1950 року. В Андалусії вже зафіксовано перший абсолютний рекорд — 17 червня у місті Андухар термометри показали 44,3 градуса.

А 18 червня найсильніша спека спостерігалася у Каталонії, Наваррі та Басконії. Температура повітря вдень сягала 42 градусів. У Мадриді було 39 градусів.

У деяких регіонах Німеччини температура повітря перевищила 18 червня 34 градуси. Німецька метеорологічна служба (DWD) попереджає про підвищений рівень ультрафіолетового випромінювання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, якою буде погода в Україні найближчими днями.

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