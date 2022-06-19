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Спорт

Колишній суперник Кличка зганьбився заявою про війну в Україні

15:21 19 червня 2022
Томаш Адамек

Колишній чемпіон світу з боксу поляк Томаш Адамек, котрий свого часу був битий Віталієм Кличком, в одному з інтерв'ю під час приїзду на батьківщину зганьбився заявою, назвавши боротьбу українського народу з путінською нечистю «громадянською війною». Польські та українські ЗМІ вже обурюються. При цьому 45-річний боксер, який з 2008 року живе з сім'єю в США, вважає, що не слід втручатися у справи України і лізти в політику (2014-го боксер сам невдало балотувався до Європарламенту).

«Ні, я не контактую з братами Кличками, — цитує Томаша Адамека, який виграв за кар'єру 53 із 59 боїв на професіональному рингу, Interia Sport. — Я вважаю, що це внутрішні справи. Не думаю, що мушу туди втручатися. Це війна, громадянська війна. Колись це все був СРСР, не пам'ятаю, скільки років тому.

Якщо втручатимемося, то миру не буде, і вони знищать всю Україну. Я відсунув політику і не хочу багато говорити про це, доки займаюся спортом".

Нагадаємо, що Томаш Адамек був чемпіоном світу за версіями IBF та IBO у першій важкій вазі та WBC у напівважкій ваговій категорії. У вересні 2011 року поляк претендував на титул WBC у суперважкій вазі, але програв Віталію Кличку технічним нокаутом у 10-му раунді, а у 2014-му поступився у хевівейті одноголосним рішенням суддів іншому українцю В'ячеславу Глазкову.

2011 року Віталій Кличко переміг Томаша Адамека технічним нокаутом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голову Федерації боксу Одещини Халіда Мусаєва оголосили у розшук за підозрою у співпраці з окупантами.

Фото championat.com, Newspix

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