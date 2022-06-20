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Україна

Ваша сила сьогодні — наша перемога завтра: Зеленський звернувся до українських захисників на Донбасі

8:20 20 червня 2022
Президент Зеленський

На Донбасі тривають жорстокі бої, в яких окупанти використовують величезну кількість артилерії та людських ресурсів. Тим не менш, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Красногорівка, Авдіївка та інші гарячі точки тримаються завдяки людям, які їх захищають.

Про це сказав у відеозверненні за підсумками 116-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Люди такі у нас — тримають ці населені пункти. Тримається наша армія, і я вдячний усім, чия сила сьогодні — це наша перемога завтра. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну. Воює потужно! Слава Україні!» — заявив глава держави.

Також у своєму зверненні Володимир Зеленський подякував українським медикам, які рятують людські життя на фронті та батькам, які виховали гідних дітей-захисників Батьківщини. Крім того, теплі слова дісталися українським фермерам, які перетворилися на мем «тракторних військ».

А тиждень, що починається з 20 червня, президент назвав «історичним», протягом якого очікується рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Нагадаємо, Зеленський упевнений, що в росії немає стільки ракет, щоб переламати бажання наших людей жити і жити у власній країні, не підкоряючись чужим для нас законам.

Фото president.gov.ua/

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