«Немає в росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити»: Зеленський поділився враженнями від поїздки на південь країни

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про свою поїздку південними регіонами — Миколаївщиною та Одещиною.

«Південь ми нікому не віддамо, все своє — повернемо, і море буде українським і безпечним. І у Миколаєві, і в Одесі провів наради з нашими військовими, з усіма посадовцями, які відповідають за оборону й забезпечення цих двох областей. Заслухав доповіді щодо руйнувань, яких області зазнали від російських ударів. Втрати — значні. Багато житлових будинків зруйновано, порушена цивільна логістика, багато соціальних питань. Доручив зробити більш системною допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов'язково відновимо. Немає в росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити», — сказав він.

Під час нарад, зокрема, обговорювалася економічна ситуація, а також питання щодо безпеки портів і можливості для експорту нашої агропродукції. Президент зазначив, що у разі забезпечення за допомоги міжнародного посередництва безпекової складової Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі у світі, яка виникла через російську агресію.

«Головні мої враження — абсолютна гордість за наших людей. Пишаюся усіма, хто захищає державу! Вдячний усім, хто рятує людей!» — зазначив Зеленський.

Президент під час поїздки уручив орден «Золота Зірка» Герою України — полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади, а також підписав указ про присвоєння звання генерал-майора командувачу Медичними силами ЗСУ Тетяні Остащенко.

Раніше Володимир Зеленський назвав символічним день, коли уряд скасував дію угоди про безвізовий режим з російською федерацією, а Єврокомісія рекомендувала надати нашій державі статус кандидата у ЄС, зазначивши, що росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною.

Фото Офісу президента

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