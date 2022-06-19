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Україна

Противник штурмує Сєвєродонецьк безперервно, але успіху не має, — Генштаб

19:41 19 червня 2022
Артилерія ЗСУ

Вже котрий день поспіль росіяни ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають, успіху ворог не має.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на фронті на 19 червня — 116-ту добу спротиву російській агресії.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області та нарощують системи ППО у Брянської області.

На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії, провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, але успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк. На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

«Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області. Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що станом на ранок неділі, 19 червня, втрати особового складу ворога становили приблизно 33 600 військвослужбовців.

Фото Генштабу ЗСУ

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