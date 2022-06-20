Футболіста збірної Іспанії пограбували серед білого дня та поранили його брата

Футболіст німецького «Лейпцига» та збірної Іспанії Дані Ольмо, який дістався з національною командою півфіналу Євро-2020, став жертвою пограбування посеред вулиці під час відпустки у Валенсії, повідомляє Marca з посиланням на Las Provincias.

Злочинці чекали 24-річного віцечемпіона Олімпійських ігор біля виходу з перукарні, напали на нього на вулиці, відібравши розкішний годинник Rolex вартістю 30 тисяч євро.

Брат одного з найголовніших талантів європейського футболу, який був з ним під час нападу, спробував запобігти пограбуванню, але був поранений при спробі завадити злодіям втекти на автомобілі та змушений був звернутися за допомогою до лікарні. Поліція шукає зловмисників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з дому віцечемпіона Євро-2020 викрали важкий сейф.

Фото uefa.com

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