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Помирила смерть: Андрій Данилко розповів, як зміг налагодити стосунки із сестрою

11:50 20 червня 2022
Андрій Данилко

Популярний співак і шоумен Андрій Данилко, героїня якого зізналася у коханні до Головкому ЗСУ, неодноразово скаржився, що був змушений «побити горщики» зі своєю рідною сестрою Галиною Гришко.

Причиною було те, що старша сестра — по суті його найрідніша після мами людина — звинуватила Андрія в тому, що він викрав свого племінника, її сина.

Більше того, Галина навіть подала заяву до поліції, після чого вони довго не спілкувалися.

Через роки брат та сестра змогли налагодити контакт. За словами артиста, на їхнє примирення вплинула смерть мами.

«Нас помирила, якщо можна сказати, смерть мами», — поділився в ефірі телемарафона Данилко.

Як відомо, мама Андрія Данилка померла 2020 року. Жінці на той момент було 83 роки.

Нагадаємо, що ще однією «мамою» Андрія Данилка вважається сценічна партнерка Інна Білоконь.

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