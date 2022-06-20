Пункт пропуску «Краківець-Корчова» призупинив пропуск автобусів: прикордонники пояснили, що сталось

З 19 червня пункт пропуску «Краківець-Корчова», через який виїжджали за кордон українські біженці, через роботи з модернізації тимчасово призупинив пропуск автобусів, які прямують з України до Польщі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України:

«Просимо обрати для перетину кордону інші пункти пропуску — „Грушів — Будомєж“, „Шегині — Медика“ або „Рава-Руська — Хребенне“. Порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін».

Міністр інфраструктури України Олександр Курбаков повідомив, що оновлений пункт пропуску запрацює наприкінці цього місяця. Зокрема там наразі збільшується кількість смуг для вантажівок та створюються додаткові павільйони для митного та паспортного контролю. Планується, що пропускна спроможність буде збільшена щонайменше на 50%.

«До війни через західні кордони України здійснювалося понад 20% сукупного товарного експорту. Зараз ми можемо говорити про переорієнтацію логістичних ланцюгів на суходіл, в загальному до 70%. У зв’язку з таким навантаженням, на сьогодні черги становлять від 3 до 25 км на певних ділянках кордону і розв'язання цієї проблеми є важливим на рівні всієї держави. Проєкт „Відкритий кордон“ передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна — ЄС. Цей проєкт реалізується в рамках домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди про максимальне усунення бар’єрів при перетині кордону. Міністерство інфраструктури України уже запропонувало польській стороні здійснювати спільний контроль на всіх 8-ми пунктах пропуску».

Тим часом в Україні планують запровадити візовий режим щодо громадян російської федерації для поїздок в нашу країну.

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