«Непогана ідея»: Зеленський висловився про введення візового режиму з рф

Введення візового режиму щодо громадян російської федерації для поїздок в Україну — це непогана ідея, яку потрібно довести до реального результату.

Про це на зустрічі із журналістами заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

«Я вважаю, що те, про що ви кажете (запровадження візового режиму для російських громадян, — ред.) — це непогана ідея. І я вважаю, що в мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату», — наголосив він.

Як відомо, за день до початку повномасштабного вторгнення росії на тлі ескалації на кордонах президент говорив, що питання запровадження візового режиму залежатиме від дій російської сторони. А після вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ, не працюють і контрольні пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Крім того, 2 травня стало відомо про те, що петиція до президента України з проханням запровадити візовий режим із росією набрала понад 25 тисяч голосів. Її передали на розгляд глави держави. А вже 25 травня Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження візового режиму для громадян росії.

Ще одне питання, яке прокоментував глави Української держави, — це ймовірні ризики повторного вторгнення з боку білорусі.

На думку Володимира Зеленського, такі ризики поки що є мінімальними.

«Ми готуємось до всіх ризиків вторгнення, але поки що наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з білорусі», — сказав він.

Особливу увагу президент приділив і можливості надання російським олігархам на кшталт Романа Абрамовича чи Олега Дерипаски українського громадянства — така ідея з'явилася після того, як паспорт нашої країни отримав журналіст Олександр Невзоров.

На думку президента, Україна має використовувати різні методи боротьби з російською владою.

«Якщо ми маємо можливість качати російську владу, ми повинні це робити, ми повинні використовувати будь-яку зброю», — пояснив Зеленський.

Іншими словами, якщо дозволить ситуація, то чому б не використати й інститут громадянства для війни з путіними та його вузьколобими поплічниками.

Нагадаємо, днями путін спростив отримання громадянства Росії жителями новоокупованих територій, тобто. частин Херсонської та Запорізької областей. Відомий український економіст та кандидат юридичних наук Олексій Плотніков назвав це рішення паспортною експансією.

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