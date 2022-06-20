«Гармата» Малиновського у ворота «Ювентуса» потрапила до найкращих голів сезону в чемпіонаті Італії (відео)

Футболіст «Аталанти» Руслан Малиновський, який не зумів зі збірною України пробитися на чемпіонат світу, залишив свій яскравий слід у чемпіонаті Італії, що завершився. «Гармата» футболіста збірної України у ворота «Ювентуса» у 25-му турі (1:1) увійшла до числа 30 найкращих голів сезону в серії А, посівши 19-е місце.

Поза конкуренцією опинився м'яч-шедевр футболіста чемпіона країни «Мілана» Тео Ернандеса у ворота «Аталанти». До трійки найкращих м'ячів також потрапили Антоніо Кандреві з «Самподрії», який вразив володіння «Удінезе», та Лоренці Пеллегріні з «Роми», котрий забив у римському дербі «Лаціо».

Відео 30 найкращих голів сезону в чемпіонаті Італії

Нагадаємо, що за підсумками сезону «Аталанта» Малиновського посіла в серії А лише восьме місце і залишилася без єврокубків. У Кубку Італії команда з Бергамо вилетіла у чвертьфіналі, поступившись «Фіорентині» (2:3), а у Лізі Європи підопічних Гасперіні не пустив до півфіналу німецький «Лейпциг». Сам же Руслан провів у всіх турнірах 41 матч, забивши 10 м'ячів та віддавши сім результативних передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол футболіста збірної України Едуарда Соболя визнано найкращим м'ячем «Брюгге» у сезоні.

Фото ФК «Аталанта»

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