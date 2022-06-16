Гол футболіста збірної України визнали найкращим у сезоні: відео шедеврального удару

Футболіст збірної України Едуард Соболь, який став триразовим чемпіоном Бельгії, визнаний автором найкращого гола «Брюгге» у сезоні, що фінішував, повідомляє офіційний сайт клубу.

У розіграші жюпілер-ліги, що завершився, підопічні голландця Альфреда Шройдера 80 разів вразили ворота суперників, але саме «постріл» українця у ворота віцечемпіона країни «Юніона Сент-Жиллуа» (1:0) у серпні 2021-го обійшов усіх конкурентів на думку уболівальників. 27-річний захисник після подачі кутового та винесення м'яча за межі штрафного майданчика потужно пробив з льоту, створивши голкіперу суперника серйозні проблеми.

За іронією долі, гол-красень став для 27-річного Соболя єдиним у 28 іграх минулого чемпіонату Бельгії, у якому захисник також відзначився чотирма гольовими передачами.

На жаль, Едуард Соболь через проблеми зі здоров'ям не зумів допомогти збірній України у поєдинках плей-оф відбору ЧС-2022 із Шотландією (3:1) та Уельсом (0:1), а також у матчах Ліги націй з Ірландією (1:0), Вірменією (3:0) та ще в одній зустрічі з ірландцями (1:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-красень Руслана Малиновського сплутав карти чемпіону Італії.

Фото uaf.ua

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