ЗСУ вдарили ракетами по вкраденим росією «вежам Бойка» у Чорному морі, видобуток газу окупантами припинено

Українські війська завдали ракетного удару по бурових платформах у Чорному морі — так званих «вежах Бойка», які були захоплені росією після окупації Криму у 2014 році.

Про це повідомив у своєму Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

«Наші ракетники палили не біля Зміїного, а палили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян», — зазначив він.

Також інформацію про ракетний удар підтвердив самопроголошений «глава» Криму Сергій Аксьонов.

«Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах „Чорноморнафтогазу“. Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони та ФСБ, працюємо над порятунком людей», — сказав він.

За його словами, врятовано п'ятьох людей, трьох з них поранено. Пошуки решти продовжуються. До робіт залучили патрульні катери та авіацію.

За даними кримської колаборантки, «сенатора» Ольги Ковітіді, внаслідок ракетного удару три бурові платформи «Чорноморнафтогазу» на Одеському родовищі отримали пошкодження. Видобуток зараз припинено.

Нагадаємо, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» — бурові платформи за 100 км від Одеси та 150 км від Криму. Окрім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки. 23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт «вишок Бойка», за які сім років тому Україна переплатила 400 млн доларів. У липні 2018 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив перший вирок у справі — колишнього провідного інженера Департаменту комерції ДАТ «Чорноморнафтогаз» Анастасію Цибульську засудили до 5 років позбавлення волі умовно.

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