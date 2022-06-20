34.79 / 35.62 36.38 / 37.55
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог не може добитися контролю над Сєвєродонецьком і в безсилій злобі «воює» з цивільною інфраструктурою, — Генштаб ЗСУ

19:16 20 червня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. Однак найінтенсивніші удари ворога нині концентруються на Сєверодонецькому та Слов'янському напрямках, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника, однак їх спроба штурму провалилася в результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів.

Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Там артилерійські обстріли тривали в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. А в районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

Нагадаємо, в Донецькій області, де продовжується битва за Донбас, загинув правнук відомого історика Івана Крип'якевича, 27-річний захисник Артем Димид. Він потрапив під мінометний обстріл рашистів.

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

Пенсії

З липня деякі українці отримуватимуть пенсію у 20 тисяч гривень: кого це стосується

Миття сковороди

Відмийте жир, бруд і нагар із сильно забрудненої сковороди легко та просто — порада від автора «прання з пакетом» (відео)

Саманта Фокс та Лінда Олсен

Поп-зірка 80-х Саманта Фокс зіграла весілля із голландською моделлю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.