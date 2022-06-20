Ворог не може добитися контролю над Сєвєродонецьком і в безсилій злобі «воює» з цивільною інфраструктурою, — Генштаб ЗСУ

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. Однак найінтенсивніші удари ворога нині концентруються на Сєверодонецькому та Слов'янському напрямках, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника, однак їх спроба штурму провалилася в результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів.

Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Там артилерійські обстріли тривали в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. А в районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

Нагадаємо, в Донецькій області, де продовжується битва за Донбас, загинув правнук відомого історика Івана Крип'якевича, 27-річний захисник Артем Димид. Він потрапив під мінометний обстріл рашистів.

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