Коли почалась війна, він повернувся зі США: на фронті загинув правнук історика Івана Крип’якевича

В Донецькій області, де продовжується битва за Донбас, загинув 27-річний захисник Артем Димид — син священника, капелана Майдану Михайла Димида та іконописиці Іванки Крип'якевич-Димид, правнук відомого історика Івана Крип'якевича. Він потрапив під мінометний обстріл рашистів. Трагічну звістку повідомила матір бійця.

«18 червня, зранку… Накрило мінометним вогнем коло Донецька», — написала вона у ФБ.

За плечима в Артема — Революція гідності, він пластун, був у курені ім. Богдана Хмельницького.

«Це був шалений юнак із загостреним почуттям справедливості. Через ту справедливість я з ним і познайомився. Вразила та історія із захистом лавки, яка не подобалась комусь із сильних світу цього, — написав про загиблого історик Юрій Юзич. - На фронті був із 2014 року, добровольцем в „Азові“. Він міг спокійно жити в Європі, наприклад у Бельгії, звичайним громадянином ЄС. Але він був Українцем, а його почуття справедливості вело його туди, де він був найбільше потрібним Батьківщині. Сум і горе».

Артем Димид закінчив факультет історичних наук Українського католицького університету. 24 лютого 2022 року Димид перебував у США. Після вторгнення рф одразу повернувся в Україну, купив собі спорядження та вирушив на передову.

Нагадаємо, у бою під Ізюмом загинув багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйона «Карпатська Січ» (49-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин.

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