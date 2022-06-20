Рашисти за три години завдали 14 ударів по Одеській області: зруйновано склад, вибито 80 вікон у квартирах

У понеділок, 20 червня, протягом трьох годин росія випустила на півдні України 14 ракет. Про це повідомили у міськраді Одеси.

«Рашисти били по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини та по самій Одесі» , — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетного удару сталася пожежа логістичного продовольчого складу, а також вибите скло у 80 квартирах городян, пише «Думська» .

Пожежу на площі понад 300 кв м оперативно ліквідовано рятувальниками, які постраждали серед цивільного населення.

Нардеп Гончаренко впевнений, що удари по місту та області — це «помста» путлєра за обстріл «вишок Бойка».

Нагадаємо, вранці 20 червня над Одесою сили ППО ЗСУ збили одразу дві ворожі ракети .

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