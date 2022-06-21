Дорогий новачок «Шахтаря» став конкурентом Яремчука в «Бенфіці»

25-річний бразильський нападник Давид Нерес, який на початку року підписав контракт із донецьким «Шахтарем», знайшов собі нову команду.

Футболіст, за якого «гірники» віддали амстердамському «Аяксу» 18 млн євро, не провів жодного офіційного матчу за донецький клуб та став гравцем португальської «Бенфіки», де складе конкуренцію форварду збірної України Роману Яремчуку.

«Я радий приїхати до країни, де всі говорять португальською мовою. Дуже щасливий підписати контракт, «Бенфіка» – великий клуб у Європі та світі. Радий, що я зможу знову грати у футбол, займатися тим, що люблю. Сподіваюся, що адаптація пройде легко. У Нідерландах була інша мова та клімат, а в Португалії все ідеально», – зазначив Нерес після того, як поставив підпис під п'ятирічним контрактом.

За інформацією видання UOL Esporte, перехід бразильського нападника був здійснений в обмін на списання боргу українців у розмірі 15 млн євро за трансфер іншого бразильця Педріньо влітку минулого року.

Додамо, що втрата Давида Нереса – не остання для «Шахтаря». Ще один бразилець, півзахисник Маркос Антоніо, погодив п'ятирічний контракт із римським «Лаціо». Футболіст уже прибув до столиці Італії, де пройде медогляд та поставить підпис під угодою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продав бразильця Фернандо 15-разовому чемпіону Австрії «Зальцбургу».

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