«Шахтар» продав провідного форварда 15-разовому чемпіону Австрії

Донецький «Шахтар», який програв у благодійному матчі «Фенербахче», розлучився зі ще одним бразильцем. Довгостроковий контракт із найсильнішим клубом Австрії «Зальцбургом» підписав 23-річний нападник гірників Фернандо, повідомляє офіційний сайт «червоних биків».

Угода бразильця з чемпіоном країни восьми останніх сезонів (і без п'яти хвилин тріумфатора у дев'ятому поспіль сезоні) розрахована до літа 2027 року. Щоправда, дебютувати у футболці 15-разового чемпіона Австрії «Зальцбурга», який вилетів у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від «Баварії», нападник зможе лише у новому сезоні. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, продаж Фернандо поповнив клубну касу «оранжево-чорних» на 6 млн євро.

Нагадаємо, що Фернандо перейшов до «Шахтаря» з бразильського «Палмейраса» влітку 2018-го за 5,5 млн євро. У складі донеччан футболіст, якого віддавали в оренду в португальський «Спортинг», провів 69 матчів, забив 12 м'ячів (зокрема два — у Лізі чемпіонів) та завоював чотири трофеї — два чемпіонські титули, а також Кубок та Суперкубок країни. До речі, Фернандо — автор 5000-го голу в історії «Шахтаря».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продав бразильця Алана Патріка бразильському «Інтернасьоналу».

Фото ФК «Зальцбург»

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