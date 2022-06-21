Зупинка закупівлі російського газу через газопровід «Північний потік-1» є резонною в тому випадку, якщо це буде погоджено на загальноєвропейському рівні. Таку заяву зробив депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Фабіан Моліна.

«Соціал-демократична партія Швейцарії вражена жорстокою і агресивною війною, що триває в Україні, і з моменту початку вторгнення результативно провела кампанію за прийняття Швейцарією санкцій ЄС. Крім того, ми внесли пропозиції щодо додаткових санкцій — заморожування рахунків (рахунки російських фізичних та юридичних осіб, внесених до списку санкцій ЄС. — Авт.), а також заборона торгівлі російськими газом та нафтою у Швейцарії», — заявив політик.

Політик нагадав про те, що ще у 2021 році національний радник Соціал-демократичної партії Джон Палт закликав Швейцарію відмовитись від закупівлі газу через «Північний потік — 2».

«Абсолютно ясно, що Швейцарія повинна якнайшвидше позбавитися використання викопних видів палива. Водночас відмова від газу з „Північного потоку — 1“ резонна, якщо буде погоджена на європейському рівні», — підсумував депутат парламенту Швейцарії.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна — НАТО, Олександр Данилюк заявив, що Європа будь-якої миті може відмовитися від газопроводів, які йдуть в обхід України. Він наголосив, що газопровід «Північний потік — 1» має бути негайно зупинено до виведення російських військ з України, це також буде гарантією того, що рф не зупинить постачання газу через Україну.

Також раніше у німецькому Бундестазі голова комітету з оборони, депутатка від Вільної демократичної партії Агнес Штрак-Циммерман закликала до зупинки російського газопроводу «Північний потік — 1» та мінімізації залежності від російських енергоресурсів.

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