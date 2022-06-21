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Нобелівську медаль Дмитра Муратова продали з аукціону за 103,5 млн доларів — гроші перерахують на допомогу українським дітям

11:13 21 червня 2022
Нобелівська медаль

У Нью-Йорку на аукціоні Heritage було продано медаль лауреата Нобелівської премії миру — головного редактора «Нової газети» Дмитра Муратова, який отримав її у жовтні 2021 року за «зусилля щодо захисту свободи слова»

Як повідомляє Euronews, ставки починалися з 700 тисяч доларів. Коли пропонована сума досягла 16,6 мільйона доларів, невідомий покупець телефоном зробив ставку у 103,5 мільйона доларів, яку ніхто перебити вже не зміг. Це стало найвищою ціною нобелівської медалі за історію премії.

За бажанням Муратова всі гроші будуть перераховані до фонду ЮНІСЕФ для допомоги українським дітям-біженцям.

Нагадаємо, що у квітні цього року на Дмитра Муратова напали у поїзді Москва-Самара. Невідомий облив його червоною олійною фарбою з ацетоном, крикнувши: «Це тобі за наших пацанів». Пізніше в одному з телеграм-каналів з'явився відеозапис нападу та погрози іншим журналістам, які писали правду про трагедію у Бучі, де російські окупанти влаштували справжній терор.

Фото з Вікіпедії

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