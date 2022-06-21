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Спорт

Весь у тата: син Ліонеля Мессі вразив неймовірним дриблінгом та влучанням у «дев'ятку» (відео)

14:06 22 червня 2022
Ліонель Мессі із сином Маттео

Є загальновідома приказка, що «природа відпочиває на дітях геніїв». Але середній син семиразового володаря «Золотого м'яча» Ліонеля Мессі наочно продемонстрував, що це не завжди так.

6-річний Маттео вразив мережу своєю грою під час одного із матчів дитячого чемпіонату. Не виділяючись антропометричними даними, як і його батько, малюк накрутив кількох суперників на шляху до воріт та дальнім ударом зняв «павутину» з «дев'ятки» воріт.

«Син Ліонеля Мессі. Ця родина збиває з пантелику», — написали на сторінці Footy Limbs у Twitter, розмістивши відео шедеврального гола Маттео.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Криштіану Роналду забив за «МЮ» та скопіював зіркового батька.

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