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Події

Побита сином директора Рівненської АЕС жінка померла у лікарні, — ЗМІ

13:07 22 червня 2022
кулак

64-річна жінка, яка раніше була побита сином директора Рівненської АЕС Євгеном Павлишиним на території бази відпочинку «Холодок» на Білому озері, померла в лікарні. Про це повідомила редакція «Українських новин» із посиланням на джерело в Нацполіції України.

«Уточнимо, Євген Павлишин, який напав на літню жінку, є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина. На території бази відпочинку, що належить Євгену Павлишину, відбулося побиття жінок. Павлишин-молодший не знайшов кращого місця для того, щоб справити потребу, ніж стіна одного з будиночків бази відпочинку „Холодок“, де він у вихідні „відпочивав“ зі своїми друзями», — пишуть «Укрновини».

У публікації нагадали, що жінка похилого віку, яка орендувала цей будиночок для відпочинку з дочкою, зробила зауваження.

«Після фрази: „Ти що, не знаєш хто я?“, отримала удар, від якого впала на землю, а власник бази продовжив бити ногами жінку, що лежала. Дісталося й дочці постраждалої, яка намагалася захистити матір», — пише видання.

Друга донька постраждалої написала на своїй сторінці у соцмережі.

«Поліція розслідує факт побиття. Заяву про скоєння злочину з поліції не забирали, незважаючи на тиск», — написала в соціальній мережі Facebook дочка побитої Адександра Гончар.

Фото pixabay

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