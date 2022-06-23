Анастасія Приходько показала міць України в новому кліпі «Степом»

Популярна співачка Анастасія Приходько, яка під час війни порозумілася з мамою, показала міць України в новому кліпі на пісню «Степом». За словами артистки, у цій роботі вона хотіла показати внутрішню силу нашого народу, силу духу рідної землі.

«Степом» — знакова для мене пісня. Вперше я виконувала її в 15-річному віці, коли вступала до Київської академії музики імені Глієра. Потім посіла третє місце на міжнародному пісенному конкурсі. Зараз настав час знову звернутися до неї, щоб наповнити музичний простір України духом рідної землі, внутрішньою силою нашого народу…", — сказала Анастасія Приходько.

Прем'єра відбулася на YouTube-каналі артистки 22 червня — у день пам'яті та скорботи, у день, коли фашисти напали на Радянський Союз.

Під час війни українські артисти підтримують свою країну музикою, яка зцілює, вселяє надію та піднімає бойовий дух.

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