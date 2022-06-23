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У мережу злили відео з вмираючим Шатуновим

13:58 23 червня 2022
Юрій Шатунов

Стали відомі подробиці раптової смерті популярного російського співака, соліста гурту «Ласковий май» Юрія Шатунова. Артист помер пізно увечері в лікарні в Підмосков'ї. Як повідомляють росЗМІ, Шатунов відпочивав зі своєю командою. Раптом йому стало погано, Юрій скаржився на біль у грудях. Друзі привезли його до лікарні у селі Растунове. Медики оцінили стан артиста, як важкий і вирішили транспортувати його до ЦРЛ. Там співак перебував у реанімації, врятувати Шатунова не змогли, о 00:20 він помер від гострого інфаркту міокарда.

Весь час до приїзду до лікарні Юрій Шатунов перебував у свідомості.

«О 23.45 друзі привезли соліста „Ласкового мая“ до лікарні під Домодєдовим. Співак встиг розповісти медикам про гострий біль у грудях. У медзакладі йому надали першу допомогу, але стан різко погіршувався, і лікарі викликали реанімаційну бригаду», — передає Telegram-канал «112».

У мережі з'явилося відео останніх хвилин життя Юрія Шатунова. Йому було 48 років. У артиста залишилися дружина та двоє дітей.

Останнім часом Шатунов активно гастролював у Росії, за два місяці він дав 16 концертів. Останній відбувся 20 червня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть російського співака камерунського походження П'єра Нарциса.

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