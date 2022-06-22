«Шоколадний заєць» П'єр Нарцис помер: у чому причина
Популярний російський співак камерунського походження П'єр Нарцис, виконавець хіта «Шоколадний заєць» пішов із життя. Йому було 45 років. Про це повідомили донька артиста Кароліна та колишня дружина Валерія Калачова.
«Тато — це приклад для мене. Мені дуже шкода, що його поруч зі мною не буде… Але я сподіваюся, що у нього все буде добре і в раю, і в подальших життях. Я відпускаю його з чистою совістю, з чистим серцем, із чистою душею», — написала Кароліна в Інстаграм.
Причиною смерті вона назвала невдалу операцію на нирках.
«Ти назавжди будеш у наших серцях та молитвах. Дякую тобі за чудову дочку. Передаю тебе в руки твого батька Всевишнього з добром, миром та любов'ю. Твій внесок у мільйони людських усмішок, величезний. Нескінченні оплески тобі», — написала колишня дружина П'єра Нарциса.
Артист помер від наслідків подагри, повідомила РІА «Новости» Валерія Калачова.
Нагадаємо, П'єр Нарцис став популярним після участі у 2003 році у «Фабриці Зірок — 2», де його головною піснею стала «Шоколадний заєць».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть легендарного французького актора Жана-Луї Трентіньяна.
Фото instagram.com/pierrenarciss430
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