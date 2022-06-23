Соліст гурту «Ласковий май» Юрій Шатунов помер у лікарні

Помер популярний російський співак, соліст гурту «Ласковий май» Юрій Шатунов. Він пішов із життя в одній із підмосковних клінік, де опинився із гострою серцевою недостатністю. Як повідомляють росЗМІ, причиною смерті став інфаркт. Шатунову було 48 років.

Директор Шатунова Аркадій Кудряшов підтвердив смерть артиста та уточнив, що він помер у кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, 1986 року хлопець із дитячого будинку став солістом гурту «Ласковий май», яка збирала стадіони по всій країні з хітами «Білі троянди», «Сива ніч», «Рожевий вечір».

Після виходу з групи у Шатунова виник конфлікт із продюсером Андрієм Разіним. Вони багато років з'ясовували стосунки в судах та обмінювалися взаємними претензіями в соціальних мережах.

Остання публікація Шатунова в Інстаграмі датується 21 червня. Артист опублікував сюжет про те, що виграв судовий позов проти Разіна і отримав право виконувати свої хіти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть виконавця хіта «Шоколадний заєць» П'єра Нарциса.

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