Повернути переплату за газ реально: як це зробити

У травні більше 8 мільйонів споживачів газу, постачальники яких не змогли виконувати свої зобов'язання через війну, «блакитним» паливом забезпечував «Нафтогаз України», який став для них «постачальником останньої надії». В компанії попереджали, що за газ сплачувати потрібно саме їм, але деякі споживачі заплатили колишнім постачальникам.

Експерти «ГазПравди» пояснили, що споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів. Згідно з правилами, у разі переплати сума зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги.

Це стосується й випадків, коли споживачі сплатили за травень 2022 року попереднім постачальникам газу, хоча насправді вже отримували паливо від «Нафтогазу».

Експерти додали, що при зміні постачальника газу переплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Також переплату не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу.

Щоб повернути кошти, слід звернутися до попереднього постачальника газу та написати заяву. Вона складається у довільній формі, але обов’язково слід вказати номер особового рахунку. Документ надсилають або поштою на офіційну адресу старого постачальника, або електронним листом на офіційну електронну адресу. В останньому випадку треба надсилати підписану фотокопію заяви.

До заяви необхідно додати наступні документи:

копію паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);

копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис «згідно з оригіналом», дату та підпис.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, яким пропонується ввести в країні мораторій на підвищення тарифів на газ та опалення протягом дії воєнного стану та ще шести місяців після його припинення.

Фото Pixabay

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