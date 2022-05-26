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Гроші

Потрібно зачекати: у «Нафтогазі» прояснили ситуацію з неповерненням переплати за газ

9:47 26 травня 2022
Газова плита

У компанії «Нафтогаз України», клієнтам якої не потрібно переукладати договори — їх продовжать автоматично, пояснили, чому домогосподарствам не повертають переплату за поставлене «блакитне» пальне.

Так, на сторінці компанії у соціальних мережах українка в коментарях до одного з постів поставила запитання, поскаржившися, що повернення грошей немає: «Вам же перераховують гроші, а ви все переводите на воєнний стан».

У «Нафтогазі» на це відповіли так: «У зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, а саме запровадженням воєнного стану в Україні, виконання умов договору та законодавчих актів неможливе у встановлений термін. Компанія очікує на роз'яснення від НКРЕКП щодо ситуації, що склалася».

Нагадаємо, що наприкінці квітня цього року Кабмін ухвалив рішення не підвищувати тарифи на газ для населення, залишивши їх на рівні 8 гривень за кубометр.

Було відкладено і запровадження обліку обсягів спожитого газу споживачам не у кубометрах, а у кіловат-годинах. До цього повернуться після закінчення дії воєнного стану.

Фото Pixabay

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