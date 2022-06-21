Рада підтримала закон, який забороняє під час війни підвищувати тарифи на газ та тепло

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, яким пропонується ввести в країні мораторій на підвищення тарифів на комуналку протягом дії воєнного стану та ще шести місяців після його припинення.

Йдеться про ціни на газ та опаленняпостачання горячої води. «Ціна на природний газ для побутових споживачів не може бути більшою, ніж та, що була станом на 24 лютого 2022 року», — повідомила голова партії «СН» Олена Шуляк.

Законопроект, зокрема, встановлює тимчасову заборону постачальнику природного газу примусово стягувати заборгованість зі споживачів: включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв'язку з наявністю цієї заборгованості тощо.

Збитки та втрати суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання покриватимуться із держбюджету. Фінансувати витрати, що виникнуть внаслідок введення мораторію, планується за рахунок збільшення видатків спеціального фонду Державного бюджету на 264.3 млрд грн. Відповідний законопроект депутати також ухвалили в першому читанні.

Раніше уряд визначився з цінами на газ для ТЕЦ, ОСББ та інші виробників тепла — вони отримуватимуть «блакитне» паливо за фіксованою ціною у 7 400 грн за тисячу кубометрів.

Фото Pixabay

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