Полякова, Кароль, Могилевська, Огнєвіч вразили потужним хітом «Ми з України»

Популярні українські артисти Оля Полякова, Михайло Хома (DZIDZIO), Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна (група The HARDKISS), MÉLOVIN, Оля Цибульська, ALEKSEEV, NK | Настя Каменських, Злата Огнєвіч, Олександра Зарицька (група «КАЗКА»), Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, Муаяд Абдельрахім (переможець проекту «Співають всі!»), а також телеведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов випустили потужний хіт «Ми з України». За словами його авторів, патріотична композиція — підтримка та повага незламності та бойового духу українського народу у війні з росією.

Пісню «Ми з України» написали Артур Железняк та Маша Лічі на замовлення телеканалу «Україна». Аранжуванням треку займався Сергій Грачов. Режисером кліпу виступив відомий майстер Костянтин Гордієнко.

- Сьогодні пісня — це теж зброя, за допомогою якої ми заявляємо про себе у світі, — сказав «ФАКТАМ» Костянтин. — Для мене зйомки кліпу стали знаковими. Вперше мені довелося працювати одразу з багатьма українськими зірками шоу-бізнесу. Проблема була в тому, що всі вони зараз перебувають у різних куточках не лише України, а й світу. А за задумом відео все відбувається саме в Україні. Мені хотілося створити мотивуюче відео. Зйомки кліпу та його монтаж були досить складними, процес зайняв більше двох тижнів, всі нервували, але мені здається, у нас вийшло.

— Є відчуття, що всі артисти перебувають разом!

— У цьому й була «фішка»! Ми об'єднали наших зірок, як і останні місяці об'єднана наша країна. Насправді робота була складною, але цікавою. Зйомки проходили у Києві. Саме у столиці ми працювали з Фаготом та Наталкою Могилевською. Кадри з Наталкою знімали на світанку, відразу після закінчення комендантської години. Команді довелося навіть ночувати у Могилевської в будинку, щоб прокинутися о третій годині ночі і до п'ятої встигнути підготувати її до зйомок.

Відомо, що сцени з Ольгою Цибульською та MÉLOVIN знімалися у Львові, а зі Златою Огнєвіч — у Чикаго.

- Всі ми, митці, розповідаємо про нашу країну світу за допомогою музики , — сказала Злата. — Я записувала пісню в Чикаго, де виступала на одному з благодійних концертів на підтримку України, і думала, яка щаслива бути українкою. Я щиро вірю у те, що ми переможемо!

Раніше Анастасія Приходько випустила кліп «Степом», в якому показала силу України.

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