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Історичне рішення: Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до ЄС

22:57 23 червня 2022
Шарль Мішель

У четвер, 23 червня, глави держав та урядів 27 країн Євросоюзу ухвалили історичне рішення. Україна та Молдова визнані країнами-кандидатами на вступ до ЄС. Про це за підсумками першої робочої сесії Європейської Ради у Брюсселі повідомив її голова Шарль Мішель.

«Сьогодні ми вирішили визнати європейську перспективу України, Молдови та Грузії. Ми вирішили надати статус кандидата Україні та Молдові, і ми готові надати статус кандидата Грузії… Це історичний момент», — заявив Мішель.

«Це перемога. Ми чекали 120 днів та 30 років», — написав у Twitter президент України Володимир Зеленський. «Це унікальний та історичний момент у відносинах України та Євросоюзу. Майбутнє України — в ЄС», — наголосив він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 17 червня Єврокомісія затвердила висновки за заявками Києва, Кишинева та Тбілісі на членство в ЄС. Вона рекомендувала визнати Україну та Молдову країнами-кандидатами, але висунула низку умов, які їм після цього треба буде виконати. Грузії ж вона рекомендувала надати статус кандидата лише після виконання 12 умов.

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