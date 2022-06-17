Сім домашніх завдань для України: Європа поставила умови для входження нашої країни до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що ЄК рекомендує надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу.

При цьому вона зазначила, що наша країна має запровадити низку реформ. Зокрема, стосовно верховенства права та боротьби з корупцією. За словами президентки Єврокомісії, Україна чітко продемонструвала відданість європейським цінностям та стандартам і вже запровадила близько 70 відсотків європейських правил, норм та стандартів.



«Процес ґрунтується на заслугах. Отже, прогрес повністю залежить від України. Українці готові померти за європейську перспективу Ми хочемо, щоб вони разом із нами жили європейською мрією», — додала Урсула фон дер Ляйєн.

Як уточнює «Українська правда», у документі зазначено такі умови, висунуті Україні:

запровадження законодавства щодо процедури відбору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбору кандидатів для створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

посилення боротьби з корупцією, у тому числі на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершення процесу призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу, а також початок та завершення процесу відбору на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України;

забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам FATF; ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектора як частини середовища безпеки України;

запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом з огляду на майбутній висновок Венеціанської комісії з відповідного законодавства;

подолати вплив корисливих інтересів шляхом ухвалення закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ;

завершити реформу законодавства про національні меншини відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Зазначається, що Єврокомісія відслідковуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом із детальною оцінкою країни до кінця 2022 року.

На рішення Єврокомісії відреагував і президент України Володимир Зеленський: «Позитивний висновок Європейської комісії про надання Україні статусу кандидата — це перший крок на шляху до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Вдячний президенту та кожному члену ЄК за історичне рішення. Сподіваюся на позитивні підсумки засідання Європейської ради наступного тижня».

Рішення ЄК було оприлюднено наступного дня після того, як під час візиту до Києва євроінтеграційні устремління нашої країни підтримали лідери Італії, Румунії, Франції та ФРН.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережах

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