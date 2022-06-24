«Слава Україні!»: воротар «Динамо» прикрасив тіло тризубом та вишиванкою
Денис Бойко, воротар київського «Динамо», яке вирушило для підготовки до сезону за кордон, зробив татуювання патріотичного змісту. Голкіпер набив собі на ногу тату з тризубом та вишиванкою у червоно-чорних кольорах, опублікувавши фото у Instagram.
«Слава Україні!» — підписав Бойко свою публікацію.
Нагадаємо, що минулого року голкіпер «Динамо» набив над кісточкою велику букву «Д», як на емблемі рідного клубу.
До речі, на тілі 32-річного воротаря вистачає інших татуювань. Наприклад, на спині у Дениса набиті мавпи та сови, на плечі — дракон, а на нозі — гілка каштана, символ Києва.
Як відомо, Денис Бойко цими днями перебуває з командою Мірчі Луческу в Румунії, після чого «Динамо» вирушить на збір до Швейцарії, де проведе благодійні матчі з місцевими клубами «Івердон» (26 червня), «Лозанна» (29 червня) та «Сьон» (2 липня). Крім того, 12 липня «Динамо» двома складами зіграє у Франції проти «Ліона».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з турецьким «Фенербахче».
Фото Instagram365
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