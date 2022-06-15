Жеребкування Ліги чемпіонів: «Динамо» зіграє з колишнім клубом Сергія Реброва

У середу, 15 червня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, у якому єврокубковий сезон розпочне київське «Динамо».

Суперником команди Мірчі Луческу на «Шляху представників ліг» став віцечемпіон Туреччини стамбульський «Фенербахче», який нещодавно очолив колишній наставник Романа Яремчука у «Бенфіці» Жорже Жезуш. Першу гру «біло-сині» проведуть на своєму полі 19 або 20 липня (швидше за все, у Польщі), у відповідь — 26 або 27 липня в гостях (у Стамбулі).

Нагадаємо, що з колишнім клубом Сергія Реброва кияни раніше перетиналися чотири рази, не зазнавши при цьому жодної поразки. У кваліфікації Ліги чемпіонів у 2006-му «біло-сині» перемогли турків удома (3:1) та зіграли внічию в гостях (2:0), а у групі ЛЧ у 2008-му розійшлися з миром у Стамбулі (0:0) та здолали суперника у Києві (1:0).

Ще одну пару команд на «Шляху представників ліг» склали датський «Мідтьюлланд» та АЕК із Кіпру.

На «Шляху чемпіонів» у другому відбірковому раунді зіграють:

«Динамо» (Хорватія) — «Шкупі» (Північна Македонія) / «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар)

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Олімпіакос» (Греція)

«Лех» (Польща) / «Карабах» (Азербайджан) — «Цюріх» (Швейцарія)

«Пюнік» (Вірменія) / «Клуж» (Румунія) — «Дюделанж» (Люксембург) / «Тирана» (Албанія)

«Марібор» (Словенія) / «Шахтар» (Білорусь) — «Зрінскі» (Боснія та Герцеговина) / «Шериф» (Молдова)

«Лудогорець» (Болгарія) / «Сутьєска» (Чорногорія) — «Шемрок Роверс» (Ірландія) / «Хіберніанс» (Мальта)

«Тобол» (Казахстан) / «Ференцварош» (Угорщина) — «Слован» (Словаччина) / «Динамо» (Батумі, Грузія)

«Балкані» (Косово) / «Жальгіріс» (Литва) — «Мальме» (Швеція) / переможець попереднього раунду

ХІК (Фінляндія) / РФШ (Латвія) — «Вікторія» (Чехія)

ТНС (Уельс) / «Лінфілд» (Північна Ірландія) — «Буде-Глімт» (Норвегія) / «Клаксвік» (Фарерські острови)

Поєдинки відбудуться 19/20 та 26/27 липня, а ще раніше (18 липня) пройде жеребкування третього раунду кваліфікації ЛЧ.

Додамо, що клуби, які успішно подолають другий етап відбору, вийдуть у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а ті, що програли, потраплять до третього відбірного раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, що донецький «Шахтар» стартує одразу у груповому турнірі Ліги чемпіонів (жеребкування — 25 серпня, перший матч — 6/7 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст та тренер «Динамо» Максим Шацьких знайшов роботу в Азії.

Фото ФК «Динамо»

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