Київське «Динамо» знову виїхало за кордон

У середу, 22 червня, київське «Динамо» вирушило за кордон для початку підготовки до нового сезону та матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Як повідомляє офіційний клубний сайт, «біло-сині» на клубному автобусі доберуться зі столиці України до Бухареста, звідки за кілька днів вилетять до Швейцарії, де й проводитимуть тренувальний збір.

Підготовчий період динамівці розпочнуть у наступному складі, а частина гравців, у тому числі «збірники», приєднаються до команди пізніше.

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет;

Захисники: Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Вівчаренко, Дячук, Малиш;

Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик;

Нападники: Бєсєдін, Ванат, Супряга.

Додамо, що в рамках збору заплановано низку контрольних матчів, які проходитимуть під благодійним гаслом «Матч за Мир! Зупинимо Війну!». Суперники у двох із них уже відомі — 26 червня підопічні Мірчі Луческу зіграють з «Івердоном», а 29-го поміряються силами з «Лозанною» (обидва клуби зі Швейцарії).

Тим часом стало відомо, де і коли «Динамо» проведе домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького «Фенербахче». «Біло-сині» приймуть титулованого суперника в середу, 20 липня (початок — о 21:00 за київським часом), у польському Лодзі на місцевому стадіоні імені Владислава Кроли, де зовсім нещодавно збірна України розгромила Вірменію (3:0) та зіграла внічию з Ірландією (1:1) у Лізі націй.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Динамо» та збірної України Георгій Бущан одружився вдруге.

Фото ФК «Динамо»

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