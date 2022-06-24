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Спорт

Непереможний український боксер продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили рашисти

16:36 24 червня 2022
Владислав Сіренко

Непереможний український боксер-суперважковаговик Владислав Сіренко (19 перемог, 16 з них — нокаутом) пожертвував на благодійність свій пояс WBC Asia, який захистив у грудні минулого року.

Трофей 27-річного боксера пішов з молотка на аукціоні за 70 тисяч гривень, його викупила компанія Rozetka, повідомляє Tribuna.com.

Усі зароблені кошти пішли на допомогу 18-річному хлопцю із селища Верхньоторецьке Донецької області В'ячеславу Ялову, мати якого померла на його руках від отриманих травм після ворожого обстрілу. Після трагедії в сім'ї В'ячеслав самостійно піклується про чотирьох молодших братів та сестер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Владислав Сіренко пройшовся боксером-лицеміром з Росії після віроломного вторгнення військ росії в Україну.

Фото Instagram

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