У Колумбії забитий феноменальний гол із 60 метрів: відео диво-«пострілу»

Півзахисник колумбійського «Атлетико Насьональ» Йєрсон Кандело забив неймовірний м'яч, який може сміливо претендувати за підсумками року на премію ФІФА імені Ференца Пушкаша.

На 71-й хвилині першого фінального матчу апертури проти «Депортес Толіма» (за рахунку 1:1) 30-річний півзахисник відібрав м'яч у суперника на своїй половині поля та зважився на авантюрний удар метрів із 60. Феноменальний «постріл» гравця господарів поля став повною несподіванкою для дуже досвідченого воротаря гостей, 35-річного голкіпера збірної Еквадору Олександра Домінгеса, і м'яч залетів тому за комір.

Вже в компенсований до фінального свистка час господарі поля забили ще один м'яч, зробивши гарний заділ (3:1) перед зустріччю у відповідь суперників на полі «Депортес Толіма» (27 червня), де «Атлетико Насьональ» не перемагає з лютого 2018 року.

За іронією долі, гол Йєрсона Кандело став для футболіста дебютним у 24 матчах цього сезону. Та й у збірній Колумбії досвідчений гравець дебютував лише цього року, коли у січні допоміг своїй команді перемогти у товариському поєдинку Гондурас (2:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Італії воротар забив чудо-гол ударом від своїх воріт.

Фото ФК «Атлетико Насьональ»

434

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter