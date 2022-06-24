Неодноразово ґвалтував малолітню доньку разом з другом: двоє закарпатців проведуть за ґратами 15 років

Двох мешканців Тячівського району Закарпатської області засуджено до 15 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дівчинки, яка до всього виявилася… рідною донькою одного з фігурантів. Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області.

47-річний чоловік і його 27-річний знайомий більше 10 разів зґвалтували малолітню дівчинку, яку утримували в чужому помешканні в горах.

Подільник «татуся» ще й незаконно розповсюджував наявні в нього чужі інтимні зображення.

«Попри те, що обоє закарпатців повністю заперечували вину в інкримінованих їм злочинах, суд погодився з позицією прокурора та призначив найвищу міру покарання, яку передбачає законодавство за інкриміноване їм зґвалтування малолітньої, — 15 років позбавлення волі. До вступу вироку в законну силу особи перебуватимуть під вартою», — говориться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині чоловік отримав 12 років за те, що проник у чужий будинок та зґвалтував дитину.

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