Будинок легенди НБА пограбували у присутності дружини та дітей

Не найприємніші моменти довелося пережити рідним легендарного баскетболіста Вінса Картера, який провів у НБА 22 сезони та завершив кар'єру в 43 роки.

Пізно ввечері, коли глава сім'ї був відсутній, у будинок Картерів, розташований у Бакхеді — елітному районі Атланти, вдерся грабіжник. Згідно зі звітом поліції, дружина баскетболіста Сонді перебувала в ліжку з двома синами, і близько півночі почула гучні звуки. Сховавшись у підвалі, жінка зателефонувала до поліції. Офіцер місцевого патруля, який прибув першим із правоохоронців, побачив чоловіка, який їхав на чорному позашляховику, але спіймати його не зміг.

Як повідомляє видання The Atlanta Journal-Constitution, ані Сонді Картер, ані діти, на щастя, не постраждали, відбувшись лише переляком. Грабіжник пробрався до хати, розбивши вікно. Згідно зі свідченнями жінки, було вкрадено близько 100 тисяч доларів готівкою, які Вінс тримав у сумці в одній із шаф, при цьому частину грошей (близько 16 тисяч) злодій «втратив» під час втечі. Також на місці злочину було виявлено два пістолети — Desert Eagle, що належить Картеру, а також чорний Glock 26 із подовженим магазином із відбитками злочинця.

Додамо, що Вінс придбав особняк, який займає територію майже півтора акри, у серпні 2020 року за 6,7 мільйонів доларів. У переліку нерухомості будинок описується як «сімейний комплекс із сучасною системою домашньої безпеки», що включає 16 камер відеоспостереження, а також електронні ворота перед під'їзною доріжкою.

Пограбований будинок Вінса Картера

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок зіркового футболіста Поля Погба пограбували під час матчу Ліги чемпіонів.

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