Бійня в гей-клубі в Осло: двох людей убито, понад 20 поранено

Вночі 25 червня у столиці Норвегії сталася трагедія. Приблизно о 01:15 за місцевим часом невідомий відкрив вогонь у популярному нічному клубі для гомосексуалістів, який має назву London Pub. Поліція Осло повідомила, що загинули двоє людей. Ще 22 дістали поранення. Троє з них перебувають у тяжкому стані, десятьом медичну допомогу надали на місці.

Підозрюваного заарештували неподалік клубу. Його ім'я поки що не повідомляється. Також нічого не відомо і про мотиви стрільця.

Вдень 25 червня в Осло було заплановано щорічний гей-парад. Місцеві ЗМІ припускають, що бійня у нічному клубі може бути пов'язана із цим заходом. Ймовірно, стрілець є гомофобом. Однак поки що влада намагається утримуватися від будь-яких офіційних оцінок. Стрілянина у London Pub не класифікується як теракт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масове вбивство у техаській школі. 18-річний підліток застрелив 19 дітей та двох вчительок.

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