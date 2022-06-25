34.67 / 35.40 36.30 / 37.36
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Бійня в гей-клубі в Осло: двох людей убито, понад 20 поранено

14:55 25 червня 2022
Гей-клуб в Осло, де сталася стрілянина

Вночі 25 червня у столиці Норвегії сталася трагедія. Приблизно о 01:15 за місцевим часом невідомий відкрив вогонь у популярному нічному клубі для гомосексуалістів, який має назву London Pub. Поліція Осло повідомила, що загинули двоє людей. Ще 22 дістали поранення. Троє з них перебувають у тяжкому стані, десятьом медичну допомогу надали на місці.

Підозрюваного заарештували неподалік клубу. Його ім'я поки що не повідомляється. Також нічого не відомо і про мотиви стрільця.

Вдень 25 червня в Осло було заплановано щорічний гей-парад. Місцеві ЗМІ припускають, що бійня у нічному клубі може бути пов'язана із цим заходом. Ймовірно, стрілець є гомофобом. Однак поки що влада намагається утримуватися від будь-яких офіційних оцінок. Стрілянина у London Pub не класифікується як теракт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масове вбивство у техаській школі. 18-річний підліток застрелив 19 дітей та двох вчительок.

265

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

Архівне фото гурту

Вдова соліста «Ласкового травня» розповіла про прокляття Шатунова та музикантів гурту

Буряк

Суперсолодкий буряк на грядці — дуже просто: ви не повірите, що для цього потрібно

Морква попре як на дріжджах: обов'язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Морква попре як на дріжджах: обов’язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.